Partlayış səsləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
19-23 yanvar tarixlərində Pirəkəşkül və Ağdərədə istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlik partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırıb.
