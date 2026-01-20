Soyuq havada çay əvəzinə su içsək, hansı FAYDALARI olacaq?
Qış aylarında bir çox insan isinmək üçün tez-tez çay və digər isti içkilərə üstünlük verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, soyuq havada belə kifayət qədər su içmək sağlamlıq üçün olduqca vacibdir və çayın yerini qismən su ilə əvəz etməyin bir sıra üstünlükləri var.
Orqanizmin susuz qalmasının qarşısını alır
Soyuq havada tərləmə az hiss olunsa da, bədən yenə də maye itirir. Su içmək orqanizmin su balansını qoruyur, baş ağrısı və halsızlıq riskini azaldır.
Böyrəklərin və qaraciyərin yükü azalır
Çayın tərkibində olan kofein sidikqovucu təsir göstərir. Həddindən artıq çay içmək böyrəkləri yora bilər. Su isə toksinlərin orqanizmdən təbii yolla atılmasına kömək edir.
Dəri sağlamlığı yaxşılaşır
Qış aylarında dərinin quruması geniş yayılmış problemdir. Su qəbulunun artması dərinin elastikliyini qoruyur, quruluq və qabıqlanmanın qarşısını alır.
Həzm sisteminə müsbət təsir edir
Su mədə-bağırsaq fəaliyyətini tənzimləyir, qəbizliyin qarşısını alır. Xüsusilə yeməklər arasında su içmək həzmi asanlaşdırır.
Ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyir
Kifayət qədər su içmək qanın qatılığını azaldır, qan dövranını yaxşılaşdırır və ürək-damar sisteminə müsbət təsir göstərir.
Mütəxəssislərin tövsiyəsi
Həkimlər çayı tamamilə kənarlaşdırmağı deyil, balansı qorumağı məsləhət görür. Gün ərzində 1,5-2 litr su içmək, çayı isə normada qəbul etmək ən sağlam seçim hesab olunur.
Nəticə
Soyuq havada su içmək bədəni qoruyur, daxili orqanların işini dəstəkləyir və ümumi sağlamlığı gücləndirir. Çay isə suyun alternativi deyil, sadəcə əlavə içkidir. Balansı qorumaq sağlam həyatın əsas şərtidir.
