Qəbizliyə yaxşı təsir edən təbii üsullar
Qəbizlik həzm sisteminin yavaşlaması nəticəsində yaranan və gündəlik həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən bir problemdir. Çox vaxt həyat tərzində və qidalanmada edilən sadə dəyişikliklərlə bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mükəmməl nəticə üçün bu addımları tətbiq edə bilərsiniz:
Maye qəbulunun artırılması
Həzm sisteminin düzgün işləməsi üçün su həyati əhəmiyyət kəsb edir.
Səhər aç qarına bir stəkan ilıq su içmək bağırsaq hərəkətliliyini tətikləyir.
Gün ərzində orta hesabla 2-2.5 litr su içmək nəcis sümüyünün yumşalmasına kömək edir.
Lifli qidalar (Posa)
Lifli qidalar bağırsaqların "süpürgəsi" rolunu oynayır:
Quru ərik, quru əncir və xüsusilə quru gavalı (və ya şirəsi) təbii işlədici təsirə malikdir. Alma və armudu qabıqlı yemək daha faydalıdır.
İspanaq, kələm, brokoli və pırasa kimi yaşıl tərəvəzlər bol lif ehtiva edir.
Ağ çörək əvəzinə tam buğda və ya çovdar çörəyi, yulaf əzməsi seçilməlidir.
Sağlam yağlar və Probiyotiklər
Səhər aç qarına 1 çay qaşığı zeytun yağı qəbul etmək həzm yolunu "yağlayaraq" keçidi asanlaşdırır.
Bu probiyotik qaynaqları bağırsaq florasını tənzimləyərək həzmi qaydaya salır.
Həyat tərzi dəyişiklikləri
Gündəlik 20-30 dəqiqəlik piyada gəzinti bağırsaq əzələlərinin işləməsinə kömək edir.
Təbii ehtiyac yarandıqda onu təxirə salmaq bağırsaqların tənbəlləşməsinə və nəcisin sərtləşməsinə səbəb olur.
