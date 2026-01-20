Azərbaycan xalqı 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsini yad edir

Qanlı Yanvar hadisələrindən 36 il ötür. Hər il olduğu kimi, faciənin növbəti ildönümündə də xalqımız 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edir.

 

Trend xəbər verir ki, səhər saatlarından başlayaraq Şəhidlər xiyabanında izdiham yaşanır, şəhid məzarları üzərinə qərənfillər düzülüb.

 