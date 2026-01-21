https://news.day.az/azerinews/1810870.html Tanınmış aktyorun səhhəti ağırlaşdı Türkiyəli aktyor Ufuk Özkanın səhhəti pisləşib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qardaşı qardaşı Umut Özkan açıqlama yayıb. O bildirib ki, Ufukun üst tənəffüs yolları infeksiyası inkişaf edib və aparılan tibbi müayinələr nəticəsində Influenza A testin müsbət çıxıb.
Tanınmış aktyorun səhhəti ağırlaşdı
Türkiyəli aktyor Ufuk Özkanın səhhəti pisləşib.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qardaşı qardaşı Umut Özkan açıqlama yayıb. O bildirib ki, Ufukun üst tənəffüs yolları infeksiyası inkişaf edib və aparılan tibbi müayinələr nəticəsində Influenza A testin müsbət çıxıb.
Həkimlər infeksiyanın aktyorda mövcud olan qaraciyər çatışmazlığını ağırlaşdıra biləcəyi riski olduğunu bildirib. Bu səbəbdən ziyarətlərin məhdudlaşdırıldığı bildirilib.
Umut həmçinin qeyd edib ki, qaraciyər donoru axtarışı davam edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре