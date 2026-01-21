Tanınmış aktyorun səhhəti ağırlaşdı

Türkiyəli aktyor Ufuk Özkanın səhhəti pisləşib.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qardaşı qardaşı Umut Özkan açıqlama yayıb. O bildirib ki, Ufukun üst tənəffüs yolları infeksiyası inkişaf edib və aparılan tibbi müayinələr nəticəsində Influenza A testin müsbət çıxıb.

Həkimlər infeksiyanın aktyorda mövcud olan qaraciyər çatışmazlığını ağırlaşdıra biləcəyi riski olduğunu bildirib. Bu səbəbdən ziyarətlərin məhdudlaşdırıldığı bildirilib.

Umut həmçinin qeyd edib ki, qaraciyər donoru axtarışı davam edir. 