https://news.day.az/azerinews/1810874.html "Qarabağ" "Ayntraxt Frankfurt"a qarşı Azərbaycan çempionu "Qarabağ" bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq. Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi turnirin VII turu çərçivəsində Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
"Qarabağ" "Ayntraxt Frankfurt"a qarşı
Azərbaycan çempionu "Qarabağ" bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi turnirin VII turu çərçivəsində Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Matçı İsveçrədən olan baş hakim Sandro Şerer idarə edəcək.
Hazırda "Qarabağ" turnir cədvəlində 7 xalla 25-ci pillədə, Frankfurt klubu isə 4 xalla 33-cü yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşma hər iki komanda üçün turnir baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре