Prezident İlham Əliyevin sosial media səhifələrində "Sülh Şurası Nizamnaməsi"nin imzalanması mərasimində iştirakının və ABŞ Prezidenti ilə görüşünün görüntüləri dərc olunub

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında dövlət başçısının "Sülh Şurası Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində iştirakı və ABŞ prezidenti ilə görüşü əks olunan görüntülər dərc olunub.
"Prezident İlham Əliyevin "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" sənədinin imzalanma mərasimində iştirakı və ABŞ Prezidenti ilə görüşü (Davos, 22 yanvar 2026-cı il)".
