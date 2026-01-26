Bu oyuncağı gətirənə 23 000 dollar verirlər
Uşaqlığınızdan qalan köhnə bir "Hot Wheels" maşını sizə kiçik bir sərvət qazandıra bilər. Kolleksiyaçılar xüsusilə bir modelin axtarışındadırlar və onun üçün ağlasığmaz məbləğlər ödəməyə hazırdırlar.
Day.Az xəbər verir ki, söhbət 1968-ci ildə istehsal edilmiş "Beach Bomb" adlı çəhrayı rəngli "Volkswagen" mikroavtobus modelindən gedir. Bu oyuncağı digərlərindən fərqləndirən və bu qədər dəyərli edən cəhət onun istehsalındakı nadir xüsusiyyətlərdir.
Bu oyuncaq avtomobilin bu qədər baha olmasının bir neçə səbəbi var:
İlk istehsal olunan bu modellərdə sörfinq taxtaları arxa pəncərədən çölə doğru uzanırdı. Lakin bu dizayn maşının balansını pozduğu üçün sonradan istehsal dayandırıldı və dizayn dəyişdirildi. Buna görə də, "arxadan sörfinq taxtalı" modellərdən dünyada çox az sayda qalıb.
Xüsusilə çəhrayı rəngli olanlar qız uşaqlarını cəlb etmək üçün az sayda istehsal edilmişdi, lakin o dövrdə oğlan uşaqları arasında populyar olmadığı üçün satışdan çıxarılmışdı. Bu da onu hazırda ən nadir parçalardan birinə çevirir.
Kolleksiyaçılar bu nadir oyuncaq üçün hazırda 18 min dollar (təxminən 38 000 manat) təklif edirlər. Bəzi hərraclarda bu rəqəmin daha da yuxarı qalxdığı bildirilir. Mütəxəssislər uşaqlıq oyuncaqlarını saxlayan insanlara sandıqlarını yenidən yoxlamağı tövsiyə edirlər.
