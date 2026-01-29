Peyvəndi və müalicəsi olmayan virus yayılır
Son günlər Hindistanda Nipah virusu ilə bağlı vəziyyət gərginləşib. Bu virusun peyvəndi və spesifik müalicəsi olmadığı üçün ölkədə bir neçə insan karantinə alınıb və ölümlər qeydə alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda isə Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, hazırda Nipah virusu ilə bağlı heç bir yoluxma halı aşkar edilməyib. Nazirlik əlavə edir ki, virus ölkəmizdə endemik deyil və mövcud epidemioloji vəziyyətə əsasən əhaliyə real təhlükə yoxdur. Daxili yayılma riski aşağı qiymətləndirilir, geniş yayılma ehtimalı minimaldır, çünki virus insandan-insana asan ötürülmür.
Səhiyyə Nazirliyi vəziyyəti daim izləyir və sərhəd-keçid məntəqələrində sanitar-epidemioloji nəzarət gücləndirilib. Şübhəli hallar aşkar edilərsə, Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin yüksək təhlükəsizlik səviyyəli laboratoriyalarında müvafiq müayinələr aparıla bilər.
Nazirlik həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumların məlumatlarını da davamlı izləyir. Profilaktik tədbirlər olaraq yarasaların çirkləndirə biləcəyi meyvələrin yuyulmadan yeyilməməsi, pasterizə olunmamış meyvə şirələrinin qəbulundan çəkinmək və xəstə şəxslərlə təmas zamanı fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə tövsiyə olunur. Hazırda əhali üçün əlavə məhdudiyyətlər tətbiq olunmur; sadəcə ümumi sanitariya və gigiyena qaydalarına riayət etmək kifayətdir. Endemik bölgələrdən gələn şəxslərin sağlamlıq vəziyyətini izləməsi və şübhəli simptomlar yaranarsa həkimə müraciət etməsi tövsiyə olunur.
Epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır və təşvişə əsas yoxdur.
