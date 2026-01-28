Yollar buz bağlayacaq

Sabah avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.

Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə isitinadən xəbər verir ki, yanvarın 29-da bəzi rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.

 

Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

Gecə dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.