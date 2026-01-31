https://news.day.az/azerinews/1813197.html Bakıda mənzildə meyit tapılıb Bakıda mənzildə meyit tapılıb. Day.Az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda 1 nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
