https://news.day.az/azerinews/1813285.html
Meksika Kubaya neft tədarükünü dayandırıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Meksikanın Kuba Prezidenti Klaudiya Şeynbaumla söhbətindən sonra Kubaya neft tədarükünü dayandırdığını bildirib.
Milli.Az xəbər verir ki, o, bunu Floridaya uçuşu zamanı təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.
"Meksika prezidenti Şeynbaum çox mehriban idi. Mən dedim ki, "Baxın, biz sizin ora daha çox neft göndərməyinizi istəmirik", və o, artıq neft göndərmir", - deyə o bildirib.
