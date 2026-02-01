https://news.day.az/azerinews/1813306.html Kürdəmirdə yol qəzası olub, piyada yaralanıb Kürdəmirdə yol qəzası olub, piyada xəsarət alıb. APA-nın xəbərinə görə, rayonunun Qağacılı kənd sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Ədalət Adil oğlu Həmidovun idarə etdiyi "Toyota" markalı avtomobillə Şilyan kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Rəşadət Vidadi oğlu Məmmədovun idarə etdiyi "VAZ-21099" markalı avtomobil toqquşub.
Kürdəmirdə yol qəzası olub, piyada yaralanıb
Kürdəmirdə yol qəzası olub, piyada xəsarət alıb.
APA-nın xəbərinə görə, rayonunun Qağacılı kənd sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Ədalət Adil oğlu Həmidovun idarə etdiyi "Toyota" markalı avtomobillə Şilyan kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Rəşadət Vidadi oğlu Məmmədovun idarə etdiyi "VAZ-21099" markalı avtomobil toqquşub.
Toqquşmadan sonra "VAZ-21099" markalı avtomobil piyada, rayonun Şahsevən kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Fəzilə Həkimağa qızı Səlimovanı vurub. Ağır xəsarət alan F. Səlimova paytaxt xəstəxanasına aparılıb.
Fakt araşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре