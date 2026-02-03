Metronun qarşısında

Bakının Xətai rayonunda daha bir bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai metrostansiyasının qarşısında qeydə alınıb.

1975-ci il təvəllüdlü Məmmədli Elvin Nuru oğlu mübahisə zamanı hər iki ayağından bıçaqlanıb.

Hadisəni törədən şəxs ərazidən uzaqlaşıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.