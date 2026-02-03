https://news.day.az/azerinews/1813726.html Çimnaz Sultanova buna görə müalicədən imtina etmişdi Çimnaz Sultanova saçlarını itirməsi səbəbindən müalicəni yarımçıq dayandırıb". Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlama aktrisanın həkimi tərəfindən qatıldığı televiziya verilişində səsləndirilib. Həkimin sözlərinə görə, Çimnaz Sultanova üç kurs kimyaterapiya müalicəsi aldıqdan sonra saç və qaş tökülməsi ilə üzləşib.
Bu vəziyyət aktrisaya psixoloji cəhətdən ciddi təsir göstərib. Məhz xarici görünüşündə yaranan dəyişikliklər səbəbindən Çimnaz Sultanova müalicəni davam etdirməkdən imtina edib.
Açıqlama müzakirələrə səbəb olub və sosial şəbəkələrdə geniş maraq doğurub.
