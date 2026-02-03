Ağalıda çörəyi bu şəraitdə bişirirmişlər

Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən, "Xan Çinar 2020" MMC-yə məxsus çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində yoxlama keçirilib.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, baxış zamanı müəssisədə istifadə müddəti bitmiş bir sıra xammal məhsulları aşkarlanıb. 

Həmçinin qida məhsullarının donunun açılması prosedurunun normalara uyğun həyata keçirilmədiyi, sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu müəyyən olunub.

Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub, icrası məcburi göstərişlər verilib. İstehlaka yararsız qida məhsullarının dövriyyədən çıxarılaraq məhv edilməsinə dair müvafiq qərar qəbul edilib.

 