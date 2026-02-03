Ağalıda çörəyi bu şəraitdə bişirirmişlər - FOTO
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən, "Xan Çinar 2020" MMC-yə məxsus çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində yoxlama keçirilib.
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, baxış zamanı müəssisədə istifadə müddəti bitmiş bir sıra xammal məhsulları aşkarlanıb.
Həmçinin qida məhsullarının donunun açılması prosedurunun normalara uyğun həyata keçirilmədiyi, sanitar-gigiyenik tələblərin pozulduğu müəyyən olunub.
Faktla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub, icrası məcburi göstərişlər verilib. İstehlaka yararsız qida məhsullarının dövriyyədən çıxarılaraq məhv edilməsinə dair müvafiq qərar qəbul edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре