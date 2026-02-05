D vitamini çatışmazlığı yuxu tərzinə təsir edir
D vitamini çatışmazlığı bir sıra sağlamlıq şərtləri ilə əlaqələndirilir və bu "günəş işığı" vitamininin çatışmazlığı sağlamlığınızın bir çox aspektinə təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əzələ və sümük sağlamlığından dəri və saç problemlərinə, əhval pozğunluğuna qədər D vitamininin qeyri-kafi qəbulu fiziki və zehni sağlamlığa təsir edə bilər.
Yeni araşdırmalara görə, D vitamini çatışmazlığı təkcə gündəlik fəaliyyətinizə deyil, həm də yuxu tərzinizə təsir edir. "Sleep Medicine" jurnalında dərc edilən araşdırmada, D vitamini çatışmazlığının pis yuxu keyfiyyətinə səbəb olduğu bildirilib.
Tədqiqat, xüsusilə Obstruktiv Yuxu Apnesi (OSA) kimi şərtlərdə D vitamini ilə yuxu keyfiyyəti arasında güclü əlaqə olduğunu göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, aşağı D vitamini səviyyələri daha pis OSA simptomları ilə əlaqələndirilir.
D vitamini yuxunun tənzimlənməsində həm birbaşa, həm də dolayı rola malikdir. Vitamin çatışmazlığı yuxu pozğunluğu ilə əlaqələndirilsə də, yuxu pozğunluqlarının qarşısının alınması və ya müalicəsində D vitamini əlavəsinin rolunu konkret şəkildə dəstəkləmək üçün hələ də kifayət qədər dəlil yoxdur.
"Nutrients" jurnalında dərc edilən başqa bir araşdırma göstərir ki, D vitamini çatışmazlığı yuxu pozğunluğu riskini artıra bilər və uşaqlarda və böyüklərdə yuxu çətinliyi, yuxu müddəti və gecə oyanmlara səbəb ola bilər.
Yuxu pozğunluqları da daxil olmaqla narahatedici sağlamlıq vəziyyətlərinin qarşısını almaq üçün bədəninizdə adekvat səviyyələri saxlamaq vacibdir. Vitamin D əlavələri yuxu keyfiyyətini və müddətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.
D vitamininin yaxşı mənbələrinə qızılbalıq və skumbriya kimi yağlı balıqlar, yumurta sarısı və günəşə məruz qalan göbələklər daxildir. Süd məhsulları, bitki mənşəli süd və taxıl kimi zənginləşdirilmiş qidalar da D vitamini təmin edir.
Günəş işığı ən yaxşı təbii mənbə olaraq qalmasına baxmayaraq, qida qəbulu qeyri-kafi olduqda əlavələr faydalı ola bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре