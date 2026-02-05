https://news.day.az/azerinews/1814132.html Cərrah Könül Sultanova vəfat etdi - FOTO Bakıda həkim-cərrah Könül Sultanova vəfat edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 15 saylı şəhər poliklinikasında işləyirdi. Mərhum 62 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.
