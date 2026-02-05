Cərrah Könül Sultanova vəfat etdi

Bakıda həkim-cərrah Könül Sultanova vəfat edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 15 saylı şəhər poliklinikasında işləyirdi.

Mərhum 62 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.