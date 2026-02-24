"Ramiz Mediyev işi" ilə bağlı Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparıldı
"Milli Şura"nın üzvü, sabiq deputat Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb.
Trend-in əldə etdiyi məlumata əsasən, Ramiz Mediyev və digərləri barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi çərçivəsində, DTX tərəfindən Gültəkin Hacıbəylinin şahid qismində ifadə verməyə dəvət olunduğu məlum olub.
Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanan cinayət işi ilə bağlı Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.
Cinayət işi çərçivəsində AXCP sədri Əli Kərimli, onun müşaviri Məmməd İbrahim, AMEA katibliyinin keçmiş rəisi, Prezident Administrasiyasının keçmiş əməkdaşı Eldar Əmirov həbs edilib.
