https://news.day.az/azerinews/1818646.html Efiopiyanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 27-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib. Day.Az xəbər verir ki, burada ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Efiopiyanın Baş naziri Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.
