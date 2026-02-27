https://news.day.az/azerinews/1818797.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda səfərdə olan Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşüb".
