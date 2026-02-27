Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

