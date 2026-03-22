Xətai rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürdü

Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün baş verib.

 

Belə ki, Zeynalov Nihad Lətif oğlu idarə etdiyi BYD markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman yolu keçən piyada - 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Sərxan Ömər oğlunu vurmuş, nəticədə sonuncu hadisə yerində ölüb.

Fakt üzrə rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.