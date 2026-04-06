https://news.day.az/azerinews/1826191.html Bakıda kollektor üzərində tikilən ev tam söküldü – tapşırıqlar verildi - FOTO - VİDEO Xətai rayonu, Rəşid Bağırov 36/12b ünvanında kollektor üzərində tikilmiş ikimərtəbəli ev artıq tamamilə sökülüb. Trend-in hadisə yerindən müxbiri xəbər verir ki, görülən işlər çərçivəsində ətraf evlərə ziyan dəyməməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Qeyd olunur ki, yaxın zamanda ərazidən keçən kollektorun bərpasına başlanılacaq.
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayilov və aparat rəhbəri Fuad Quliyev hadisə yerinə baxış keçiririblər. Onlar müvafiq tapşırıqlar veriblər.
