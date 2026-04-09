Bakıda "Onların bəziləri. Müharibə qaçqınlarının portretləri" adlı sərgi açılıb - YENİLƏNİB - FOTO
Xəzər" Universitetində Litva səfirliyinin universitetlə birgə təşkil etdiyi "Onların bəziləri. Müharibə qaçqınlarının portretləri" ("Not All of Them. Portraits of War Refugees") adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, açılış mərasimində Litvanın Baş naziri İnqa Ruqinene iştirak edib.
Salamlama nitqləri ilə universitetin rektoru, doktor Raziya İsayevа, həmçinin Ukraynanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yuri Qusev çıxış ediblər.
Qara-ağ fotoekspozisiya Litvada olan Ukraynadan olan müharibə qaçqınlarının portretlərini təqdim edir. Əsərlərin müəllifləri tanınmış litvalı fotoqraf Antanas Sutkus, eləcə də onun həmkarları Arturas Morozovas və Tadas Kazakyaviçyusdur.
