Macarıstanda parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb

Macarıstanda keçirilən parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Seçki Bürosu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, indiyə qədər səslərin 60,24 faizi hesablanıb.

Hazırkı nəticələrə görə, Avropa Parlamentinin üzvü Peter Magyarın rəhbərlik etdiyi "Tisa" parlamentdə 199 yerdən 136 yer, hazırkı baş nazir Viktor Orbanın Fides-Macarıstan Vətəndaş Birliyi koalisiyası 56 yer, "Bizim Vətənimiz" Partiyası isə 7 yer qazanır. 