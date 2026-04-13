https://news.day.az/azerinews/1827609.html İslamabad danışıqları zəif hazırlıq səbəbindən UĞURSUZ OLDU - Merz Almaniya kansleri Fridrix Merz İslamabadda keçirilən danışıqların uğursuzluğunu kifayət qədər hazırlığın aparılmaması ilə izah edib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, görüşlərin dayandırılması qərarı onun üçün gözlənilməz olmayıb və proses əvvəlcədən yaxşı təşkil olunmuş təsir bağışlamayıb.
