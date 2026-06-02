"Bitcoin" ucuzlaşdı

Kriptobazarda "Bitcoin"in qiyməti 7 aprel 2026-dan sonra ilk dəfə 70 min dollardan aşağı düşüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Binance" platformasında aktivin dəyəri Bakı vaxtı ilə 10:56-da 4.46% azalaraq 69 788 dollar olub.

11:10-a olan göstəricidə isə "Bitcoin" təxminən 4.37% ucuzlaşaraq 70 004 dollar ətrafında qeydə alınıb. 