https://news.day.az/azerinews/1838754.html
"Bitcoin" ucuzlaşdı
Kriptobazarda "Bitcoin"in qiyməti 7 aprel 2026-dan sonra ilk dəfə 70 min dollardan aşağı düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Binance" platformasında aktivin dəyəri Bakı vaxtı ilə 10:56-da 4.46% azalaraq 69 788 dollar olub.
11:10-a olan göstəricidə isə "Bitcoin" təxminən 4.37% ucuzlaşaraq 70 004 dollar ətrafında qeydə alınıb.
