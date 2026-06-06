Hər gün bal yeməyin orqanizmə təsirləri: Dietoloqlar AÇIQLADI
Dietoloqlara görə, bal təbii şəkər və mikroelementlər - kalium, kalsium, maqnezium ilə zəngindir.
Day.Az xəbər verir ki, hər gün kiçik miqdarda balın (1-2 çay qaşığı) qəbulu enerji verir, dəri, sinir sistemi və həzm sağlamlığını dəstəkləyir, həmçinin antioksidant və iltihab əleyhinə təsir göstərir.
Bal həmçinin prebiyotik xüsusiyyətlərə malikdir və bağırsaq mikroflorasının sağlamlığını dəstəkləyir. Araşdırmalar göstərir ki, bal probiotiklərlə birlikdə istifadə olunduqda onların fəaliyyətini gücləndirə bilər.
Bununla belə, dietoloqlar bildirirlər ki, bal yüksək kalorili və şəkər tərkibli olduğundan, həddindən artıq qəbul edildikdə çəki artımı, qan şəkərinin yüksəlməsi və tip 2 diabet riskini artırır. Xüsusilə diabet və ya prediabet xəstələri balın miqdarına diqqət etməlidir.
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