https://news.day.az/azerinews/1840585.html Gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac qalmayacaq - Emin Əmrullayev Təxminən üç il sonra dərsliklər öz əhəmiyyətin tamamilə itirəcək.
Gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac qalmayacaq - Emin Əmrullayev
Təxminən üç il sonra dərsliklər öz əhəmiyyətin tamamilə itirəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanmış "Azərbaycanda yeniyetmələrin hüquq düşüncəsi" adlı tədqiqat hesabatının və "Uşaqlar və Hüquq" adlı kitabın təqdimat mərasimində bildirib.
Onun sözlərinə görə, süni intellekt artıq materialları müəllifdən daha yaxşı təqdim edir.
"Hətta düşünürəm ki, hətta bəzi məsələləri Dilçilik İnstututunun tədqiqatlarından daha yaxşı formada təqdim edir. Amma bu o demək deyil ki, gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac qalmayacaq".
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