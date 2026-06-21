Gündə 6 saatdan çox oturmaq ürək xəstəliyi riskini artırır – Araşdırma
Uzun müddət oturaq həyat tərzi ürək-damar xəstəlikləri və digər ciddi sağlamlıq problemləri ilə əlaqələndirilir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, hətta gündə az saat belə hərəkətsiz qalmaq bəzi insanlar üçün risk yarada bilər.
Day.Az xəbər verir ki, çinli tədqiqatçıların 10 illik araşdırmasına görə, 41 mindən çox yetkin üzərində aparılan müşahidələr ən aşağı sağlamlıq riskinin gündə təxminən 4 saat oturan insanlarda olduğunu göstərib. Gündə 2 saatdan az və ya 6 saatdan çox oturmaq isə mənfi nəticələrlə daha çox əlaqələndirilib.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə uzun müddət oturmaq bədəndə piylənmə, xolesterin artımı və ürək xəstəlikləri riskini yüksəldə bilər. Araşdırma həmçinin fiziki aktivliyin artırılmasının oturaq həyatın mənfi təsirlərini azalda biləcəyini vurğulayır.
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