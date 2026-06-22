DİM sədri keçid balları ilə bağlı gözləntilərə aydınlıq gətirdi
Hazırda gözləntimiz odur ki, plan yerləri təxminən keçən ilin səviyyəsində olacaq.
Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinə və "Baku TV"-yə birgə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, amma hələ bununla bağlı yekun məlumat yoxdur.
"Ona görə də qəti fikir söyləmək düzgün olmaz. Keçid ballarını formalaşdıran əsas amillərdən biri də abituriyentlərin bilik səviyyəsidir. Bu il nəticələr təxminən keçən ilin səviyyəsindədir. Ona görə də hansısa kəskin sıçrayışın və ya ciddi enişin olacağını əvvəlcədən söyləmək düzgün deyil. Biz ümumilikdə keçən ilki səviyyəni gözləyirik. Bununla belə, müəyyən dəyişikliklər ola bilər.
Bu prosesin ən sadə tərəfi də budur ki, əvvəlcədən dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil ki, məsələn, 536 balla qəbul olacaqsınız, amma 534 balla olmayacaqsınız. Belə dəqiq proqnozlar vermək düzgün deyil. Biz yalnız təxmini olaraq deyə bilərik ki, 500-dən yuxarı, 600-dən yuxarı və ya 300-dən yuxarı nəticə göstərənlər müəyyən ixtisaslar üzrə necə paylana bilərlər. Məsələn, bu il kənd təsərrüfatı ilə bağlı yeni proqramlar qəbul olundu.
Bəlkə də bu il gənclər düşünəcəklər ki, gələcəkdə kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatı üçün daha vacib sahələrdən biri olacaq. Ola bilər ki, bu sahəyə maraq artsın və dördüncü qrup üzrə yüksək nəticə göstərənlər kənd təsərrüfatı ixtisaslarını seçsinlər. Mən bunu indidən bilə bilmərəm, heç kim də bilə bilməz. Amma biz istərdik ki, belə dəyişikliklər olsun və abituriyentlər ixtisas seçərkən ilk növbədə öz maraqlarını, özlərini gələcəkdə hansı sahədə gördüklərini nəzərə alsınlar. Eyni zamanda, gələcəyi düşünərək əmək bazarında həmin ixtisas üzrə onlara ehtiyacın olub-olmayacağını da qiymətləndirsinlər.
Ümumiyyətlə, biz bütün abituriyentlərə müraciət etmişik. Bizdə peşəyönümü və peşə seçiminin müəyyənləşdirilməsi üçün müxtəlif testlər və alətlər var. Hər ay elan edirik ki, bu testdən keçmək istəyənlər elektron imtahan binamıza gəlsinlər. Bu, imtahan deyil, testdir. Onlar testdən keçə və fərdi şəkildə peşə seçimi ilə bağlı məsləhətlər ala bilərlər. İdmançılara baxanda, onların fiziki göstəricilərinə əsasən məşqçi deyə bilir ki, sən basketbola, sən isə voleybola daha uyğunsan və bu sahədə daha yaxşı nəticə göstərə bilərsən. Çünki müəyyən xüsusiyyətlər zahirən görünür və bunları müəyyən etmək mümkündür. İnsanların daxili xüsusiyyətləri də belədir.
Hər bir insanın öz psixoloji durumu, bacarıqları və meyilləri var. Bütün bunlar müəyyən bir profil formalaşdırır. Həmin profili müəyyənləşdirərək insana demək olar ki, sən insanlarla işlədiyin sahələrdə daha tez və uğurlu karyera qura bilərsən. Başqa bir insan isə məlumatlarla, sənədlərlə və analitik işlərlə daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilər, çünki onun meyli həmin istiqamətdədir. Bunları əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır. Biz də bu istiqamətdə köməklik göstəririk, bütün imkanlar yaradılıb. Sadəcə, təəssüf ki, müraciət edənlərin sayı çox deyil", - DİM sədri qeyd edib.
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