Suqovuşanda işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralılar var - YENİLƏNİB
Suqovuşanda baş verən qəza zamanı xəsarət alan 6 nəfərdən 3-ü Mingəçevirdəki özəl xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Day.Az xəbər verir ki, qəza nəticəsində xəsarət alan digər 3 nəfər isə Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
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07:38
Suqovuşanda işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralılar var.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Suqovuşan ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Hyundai" markalı mikroavtobus hərəkətdə olarkən sürücü idarəetməni itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı dərəyə aşıb.
İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində yaralananlar var. Onların vəziyyəti ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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