Azərbaycan və Çin şirkəti "yaşıl enerji" əməkdaşlığını müzakirə ediblər
Azərbaycan və Çinin "PowerChina Resources" şirkəti arasında "yaşıl enerji" əməkdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mİkayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
"PowerChina Resources" şirkətinin prezidenti Yanq Tianfu ilə görüşümüzdə Azərbaycan-Çin "yaşıl enerji" əməkdaşlığının prioritet istiqamətlərini və birgə təşəbbüslərin perspektivlərini vurğuladıq.
Günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası çərçivəsində görülən işlər, dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrində iştirak, enerji, mineral resurslar və su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", - paylaşımda qeyd edilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl energetika naziri Pərviz Şahbazov da "PowerChina Resources Ltd." şirkətinin prezidenti Yanq Tianfu ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan ilə "PowerChina" şirkətlər qrupu arasında bərpa olunan enerji sahəsində uğurla inkişaf edən əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Şirkətin Azərbaycanda həyata keçirilən yaşıl enerji layihələrində fəal iştirak etdiyi qeyd edilib. Bildirilib ki, "PowerChina"nın törəmə şirkəti "Huadong Engineering Co., Ltd." 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyası layihəsinin baş podratçısı olub, hazırda isə "Masdar"ın 200 MVt gücündə "Abşeron" Külək Elektrik Stansiyası layihəsinin baş podratçısı qismində fəaliyyət göstərir.
Görüşdə "PowerChina Resources Ltd." şirkəti ilə 160 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsi, eləcə də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda külək enerjisi layihəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 160 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsi üzrə görülmüş işlər nəzərdən keçirilib. "PowerChina Resources Ltd." tərəfindən həyata keçirilən layihələrin Energetika Nazirliyinin prioritet layihələri sırasında yer aldığı vurğulanıb. Söhbət zamanı bərpa olunan enerji mənbələrinin elektrik şəbəkəsinə təhlükəsiz inteqrasiyası, elektrik enerjisinin ötürmə infrastrukturunun inkişafı və enerji saxlama sistemlərinin (BESS) tətbiqi perspektivlərinə toxunulub. Bildirilib ki, yeni generasiya güclərinin sistemə inteqrasiyası elektrik şəbəkəsinin inkişafı üzrə aparılan texniki-iqtisadi əsaslandırmanın nəticələri nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək. Bu çərçivədə layihələrin icrası zamanı enerji sisteminin dayanıqlılığının təmin edilməsi əsas prioritetlərdən biri kimi qiymətləndirilib.
Yekunda layihələrin uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın davam etdirilməsi və texniki səviyyədə məsləhətləşmələrin intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
Azərbaycan elektrik enerjisi istehsalının artırılması və enerji sisteminin şaxələndirilməsi istiqamətində genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir. Xüsusilə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı dövlətin enerji strategiyasının əsas prioritetlərindən biridir. Hazırda ölkədə BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green və digər tərəfdaşlarla günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə iri investisiya layihələri icra olunur. Bu layihələrin reallaşdırılması nəticəsində yaxın illərdə Azərbaycanın enerji balansına minlərlə meqavat yeni istehsal gücü əlavə olunacaq ki, bu da təbii qaza daxili tələbatı azaldaraq daha çox qazın ixracına imkan verəcək.
Energetika naziri Pərviz Şahbazovun sözlərinə görə, bu layihələrin nəticəsində 2035-ci ilədək Azərbaycanın enerji balansında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının təxminən 43 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə qonşu regionlar arasında yeni enerji və investisiya platformasının formalaşdırılması istiqamətində strateji layihələr həyata keçirir. Onun sözlərinə görə, əsas təşəbbüslərdən biri Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsidir. "Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında elektrik sistemlərini birləşdirəcək Transxəzər enerji dəhlizinin yaradılması ölkələrimizin strateji baxışının tərkib hissəsidir. Bu layihə Xəzər dənizi vasitəsilə Avropa, Asiya və Çin arasında yaşıl enerji körpüsü rolunu oynayacaq Orta Dəhlizin inkişafı üçün də geniş imkanlar yaradır", - deyə Pərviz Şahbazov vurğulayıb.
Nazirin sözlərinə görə, Bakı şəhərində yerləşən "Green Corridor Alliance" birgə müəssisəsi artıq fəaliyyət göstərir və Asiya İnkişaf Bankı ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyələşdirdiyi texniki-iqtisadi əsaslandırma işlərini əlaqələndirir. Bununla yanaşı, "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" Yaşıl Enerji Dəhlizi, Azərbaycan-Türkiyə-Avropa və Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji interkonnektorları üzrə də intensiv işlər davam etdirilir. Pərviz Şahbazov bildirib ki, "yaşıl enerji dəhlizləri gələcəyin geoiqtisadi xəritəsini formalaşdırır" və bu təşəbbüslər yalnız enerji ixracını deyil, həm də rəqəmsal bağlantıların, fiber-optik infrastrukturun və regional iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını stimullaşdıracaq.
Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev isə Trend-ə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, ölkə Avropa və Mərkəzi Asiya arasında yaşıl enerji körpüsünün formalaşmasında getdikcə daha mühüm rol oynayır.
"Azərbaycan artıq yalnız enerji resurslarının ixracatçısı deyil, həm də regional enerji bağlantılarının və yaşıl enerji dəhlizlərinin təşəbbüskarlarından biridir. Hazırda həyata keçirilən külək və günəş enerjisi layihələri ölkənin enerji təhlükəsizliyini gücləndirməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixrac imkanlarını da əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq", - deyə Cavid Abdullayev vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Xəzər dənizinin böyük külək potensialı, yeni elektrik ötürücü xətlərin yaradılması və "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" yaşıl enerji dəhlizi kimi təşəbbüslər Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu daha da gücləndirəcək. "Yaşıl enerji layihələri ölkəyə əlavə ixrac gəlirləri qazandırmaqla yanaşı, daxili enerji balansının optimallaşdırılmasına, təbii qaz sərfiyyatının azalmasına və daha çox qazın xarici bazarlara yönəldilməsinə imkan yaradacaq", - deyə o əlavə edib.
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