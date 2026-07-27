https://news.day.az/azerinews/1850452.html Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu geri çağırılıb Azərbaycanın Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərindəki baş konsulu Nərminə Elsevər qızı Mustafayeva vəzifəsindən geri çağırılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu geri çağırılıb
Azərbaycanın Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərindəki baş konsulu Nərminə Elsevər qızı Mustafayeva vəzifəsindən geri çağırılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Nərminə Elsevər qızı Mustafayeva Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb.
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