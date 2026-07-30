https://news.day.az/azerinews/1850926.html Daim yorğunluğunuzun səbəbi bu xəstəliklər ola bilər Bəzən yorğunluq normal haldır, lakin hər gün davam edən halsızlıq orqanizmdə müəyyən problemlərin əlaməti ola bilər. Medicina.az xəbər verir ki, davamlı yorğunluğun səbəbləri arasında qan azlığı, qalxanabənzər vəz xəstəlikləri, şəkərli diabet, depressiya, yuxu pozğunluqları, B12 vitamini çatışmazlığı və ürək xəstəlikləri ola bilər.

Daim yorğunluğunuzun səbəbi bu xəstəliklər ola bilər

Azərbaycanca, 30 июля 2026 04:21 (UTC +04:00) 299
Daim yorğunluğunuzun səbəbi bu xəstəliklər ola bilər

Bəzən yorğunluq normal haldır, lakin hər gün davam edən halsızlıq orqanizmdə müəyyən problemlərin əlaməti ola bilər.

Medicina.az xəbər verir ki, davamlı yorğunluğun səbəbləri arasında qan azlığı, qalxanabənzər vəz xəstəlikləri, şəkərli diabet, depressiya, yuxu pozğunluqları, B12 vitamini çatışmazlığı və ürək xəstəlikləri ola bilər.

Həkimlər qeyd edirlər ki, kifayət qədər yatmağa baxmayaraq yorğunluq keçmirsə, xüsusilə diqqət, nəfəs darlığı, çəki dəyişiklikləri və digər əlamətlər müşahidə olunursa, tibbi müayinədən keçmək vacibdir.

 

Sağlam qidalanma, kifayət qədər su içmək, fiziki aktivlik və stressin idarə olunması isə enerji səviyyəsini qorumağa kömək edə bilər.

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