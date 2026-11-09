Ukrayna ilə bağlı danışıqlar İstanbulda keçirilə bilər
Türkiyə Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqların aparılması üçün zərurət yaranacağı təqdirdə İstanbul şəhərini yenidən platforma kimi təqdim etməyə hazırdır.
"Cumhuriyyet" nəşrinin məlumatına görə, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıdan qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"İstanbulda yaratdığımız danışıqlar platforması, taxıl dəhlizi təşəbbüsümüz və əsirlərin mübadiləsində oynadığımız rol Türkiyənin sülh prosesindəki mühüm mövqeyinin misilsiz nümunəsidir. Zərurət yaranarsa, İstanbul şəhərini yenidən danışıqlar mərkəzinə çevirməyə və diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər etməyə hazırıq",-deyə Ərdoğan bildirib.
Türkiyə Prezidenti Ukraynada sülhə nail olmağın mümkünlüyünə inandığını diqqətə çatdırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре