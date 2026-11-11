Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında (KTMT) səsvermə hüququndan, eləcə də təşkilatda rəsmi vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilib.
TASS-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Ermənistanın artıq bir neçə ildir öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar təşkilatın nizamnaməsini rəhbər tutaraq, səsvermə hüququndan, həmçinin KTMT-də məsul vəzifələrə öz nümayəndələrini təyin etmək hüququndan məhrum edilməsi təklif olunub və bu barədə qərar qəbul edilib", - Kreml nümayəndəsi bildirib.
Peskovun sözlərinə görə, müvafiq qərar təşkilatın sammitinin iştirakçıları tərəfindən qəbul edilib.
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