https://news.day.az/azerinews/1873886.html Bolqarıstan Azərbaycandan mümkün qədər çox qaz əldə etmək istəyir - Bolqarıstan Baş naziri Bolqarıstan Azərbaycandan mümkün qədər çox qaz əldə etmək istəyir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Baş naziri Rumen Radev Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib. Xəbər yenilənəcək
Bolqarıstan Azərbaycandan mümkün qədər çox qaz əldə etmək istəyir - Bolqarıstan Baş naziri
Bolqarıstan Azərbaycandan mümkün qədər çox qaz əldə etmək istəyir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Baş naziri Rumen Radev Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib.
Xəbər yenilənəcək
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