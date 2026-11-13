Çoxlu dostu olan insanlar niyə özlərini tənha hiss edirlər?
İnsanın geniş dost çevrəsinə malik olması onun özünü xoşbəxt və mənəvi cəhətdən dəstəklənmiş hiss etməsi demək deyil.
Day.Az xəbər verir ki, rusiyalı psixologiya professoru Stoyana Natsevanın sözlərinə görə, tənhalığın əsas səbəblərindən biri insanların ətrafdakılara yalnız qüsursuz tərəflərini göstərməsi və daim güclü, şən görünməyə çalışmasıdır. Nəticədə onlar qorxu, kədər və daxili narahatlıqlarını heç kimlə bölüşmürlər.
Psixoloq bildirir ki, insan öz həqiqi hisslərini və ehtiyaclarını gizlətdikdə başqaları ilə emosional yaxınlıq qurmaqda çətinlik çəkir. Belə münasibətlərdə ünsiyyət əsasən gündəlik hadisələr və səthi söhbətlərlə məhdudlaşır, insan isə onu narahat edən problemlərlə təkbaşına mübarizə aparmalı olur.
Mütəxəssisin fikrincə, həqiqi dostluq yalnız birlikdə vaxt keçirməkdən deyil, insanın özünü olduğu kimi ifadə edə bilməsindən, çətinliklərini bölüşməsindən və dəstək istəməkdən ibarətdir. Buna görə də tənhalığın qarşısını almaq üçün dostların sayından çox, münasibətlərin səmimiyyətinə və emosional yaxınlığa önəm vermək vacibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре