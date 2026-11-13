https://news.day.az/azerinews/1873964.html Çoxlu dostu olan insanlar niyə özlərini tənha hiss edirlər? İnsanın geniş dost çevrəsinə malik olması onun özünü xoşbəxt və mənəvi cəhətdən dəstəklənmiş hiss etməsi demək deyil.

Çoxlu dostu olan insanlar niyə özlərini tənha hiss edirlər?

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 03:27 (UTC +04:00) 241
Çoxlu dostu olan insanlar niyə özlərini tənha hiss edirlər?

İnsanın geniş dost çevrəsinə malik olması onun özünü xoşbəxt və mənəvi cəhətdən dəstəklənmiş hiss etməsi demək deyil.

Day.Az xəbər verir ki, rusiyalı psixologiya professoru Stoyana Natsevanın sözlərinə görə, tənhalığın əsas səbəblərindən biri insanların ətrafdakılara yalnız qüsursuz tərəflərini göstərməsi və daim güclü, şən görünməyə çalışmasıdır. Nəticədə onlar qorxu, kədər və daxili narahatlıqlarını heç kimlə bölüşmürlər.

Psixoloq bildirir ki, insan öz həqiqi hisslərini və ehtiyaclarını gizlətdikdə başqaları ilə emosional yaxınlıq qurmaqda çətinlik çəkir. Belə münasibətlərdə ünsiyyət əsasən gündəlik hadisələr və səthi söhbətlərlə məhdudlaşır, insan isə onu narahat edən problemlərlə təkbaşına mübarizə aparmalı olur.

Mütəxəssisin fikrincə, həqiqi dostluq yalnız birlikdə vaxt keçirməkdən deyil, insanın özünü olduğu kimi ifadə edə bilməsindən, çətinliklərini bölüşməsindən və dəstək istəməkdən ibarətdir. Buna görə də tənhalığın qarşısını almaq üçün dostların sayından çox, münasibətlərin səmimiyyətinə və emosional yaxınlığa önəm vermək vacibdir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#MARAQLI
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Связанный с ноутбуками популярный миф развеяли 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 399
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Великобритании - ВИДЕО 02:52 (UTC+04), Официальная хроника 492
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела ряд встреч в рамках COP31 - ФОТО 02:49 (UTC+04), Официальная хроника 455
Названо самое опасное для здоровья время суток 02:16 (UTC+04), Медицина 506
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО - ВИДЕО 01:22 (UTC+04), Официальная хроника 4 288
Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO - VİDEO 01:14 (UTC+04), Azərbaycanca 618
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 00:51 (UTC+04), Официальная хроника 621
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО - ВИДЕО 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 575
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО - ВИДЕО 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 600
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 1 389
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 1 447
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 566
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 718
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 717
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 749
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 740
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 1 518
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 1 729
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 765
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 764
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 789
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 3 641
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 4 740
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 9 703
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 880
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 3 017
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 918
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 609
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 681
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 714
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 7 463
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 903
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 442
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 900
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 3 052
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 2 299
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 600
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 970
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 669
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 955
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 630
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 961
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 702
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 459
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 687
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 1 043
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана 12 ноября 17:46 (UTC+04), Политика 1 021
Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 1 038
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 1 013
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 702
В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде 12 ноября 17:23 (UTC+04), Общество 871
Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний 12 ноября 17:17 (UTC+04), Общество 668
В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов 12 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 658
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 1 287
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 1 064
Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО 12 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 752
Хорватия рассчитывает на поставки природного газа из Азербайджана - ВИДЕО 12 ноября 16:45 (UTC+04), Экономика 1 030
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 12 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 827
Инфантино допустил появление будущей звезды футбола в Баку - ВИДЕО 12 ноября 16:37 (UTC+04), Спорт 682
Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США 12 ноября 16:35 (UTC+04), Экономика 1 181
АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги 12 ноября 16:33 (UTC+04), Спорт 598
Теймур Мусаев сообщил о сокращении ледников в азербайджанской части Большого Кавказа - ФОТО 12 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 684
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Молдовы - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:26 (UTC+04), Официальная хроника 2 984
Массовое отравление в Лянкяране 12 ноября 16:24 (UTC+04), Общество 706
Науседа подчеркнул роль Азербайджана в энергоснабжении Европы 12 ноября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 016
Президент Монтенегро посетит Азербайджан 12 ноября 16:07 (UTC+04), Политика 1 039
Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:01 (UTC+04), Официальная хроника 13 535
Награда за преданность искусству: Шафаг Алиевой вручена особая медаль к юбилею - ФОТО 12 ноября 15:50 (UTC+04), Культура 691
Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей 12 ноября 15:42 (UTC+04), Политика 1 034
"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика 12 ноября 15:39 (UTC+04), Спорт 635
Банк ABB представил онлайн-журнал DigiLife! (R) 12 ноября 15:34 (UTC+04), Экономика 1 037
В Баку задержали водителя, сбившего брата ради шутки - ВИДЕО 12 ноября 15:30 (UTC+04), Общество 854
Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы 12 ноября 15:23 (UTC+04), Политика 1 050
Совет Европы выразил готовность поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе 12 ноября 15:18 (UTC+04), Политика 1 027
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 15:10 (UTC+04), Официальная хроника 12 659
"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана 12 ноября 15:00 (UTC+04), Спорт 593
Саммит ЕПС в Дублине открывает для Азербайджана новые возможности - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 13 115
Европарламент выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов 12 ноября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 029
Названо число задержанных в Испании во время всеобщей забастовки 12 ноября 14:49 (UTC+04), В мире 1 065
Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана - премьер-министр 12 ноября 14:44 (UTC+04), Экономика 1 084
Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы 12 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 676
Конституция — правовая опора независимой государственности Азербайджана — Азер Гараев 12 ноября 14:37 (UTC+04), Политика 1 033
Автомобиль въехал в группу людей в Германии 12 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 027
Азербайджан имеет большое значение для Европы - премьер-министр Словении 12 ноября 14:19 (UTC+04), Политика 6 725
Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО 12 ноября 14:14 (UTC+04), В мире 1 107
Молдова намерена расширить энергосотрудничество с Азербайджаном 12 ноября 14:10 (UTC+04), Политика 10 155
Bu yolda sola dönən sürücülər cərimələnir 12 ноября 14:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 074
"Нефтчи" опроверг слухи об уходе Мустафы Сека 12 ноября 14:00 (UTC+04), Спорт 608
Саммит ЕПС в Дублине: решаются вопросы безопасности и энергетики - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 13:48 (UTC+04), Политика 6 751
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла - ПРОГНОЗ 12 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 736
İşlədiyin saata görə maaş alacaqsan - Kimlər daha çox qazana biləcək? 12 ноября 13:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 034
Голосуем против нацизма, полируем Нжде! 12 ноября 13:33 (UTC+04), Политика 11 791
В Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества 12 ноября 13:23 (UTC+04), Политика 1 075
Премьер Ирландии подчеркнул роль Азербайджана в укреплении энергобезопасности Европы - ВИДЕО 12 ноября 13:18 (UTC+04), Политика 8 042
Тело композитора Арифа Мирзоева доставят из Германии в Азербайджан 12 ноября 13:14 (UTC+04), Общество 714
Европа больше не может игнорировать Баку – ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 13:09 (UTC+04), Политика 7 882
В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО 12 ноября 13:04 (UTC+04), В мире 1 202
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Konstitusiya Azərbaycanın sabit dövlətçiliyə keçidinin simvoludur - Sevil Mikayılova 12 ноября 13:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 020
"Гянджа" примет непобежденного лидера Кубка Европы ФИБА 12 ноября 13:00 (UTC+04), Спорт 641
Главу Пентагона публично отчитали 12 ноября 12:53 (UTC+04), В мире 1 091
В Шеки задержали шесть человек за вырубку вековых буков - СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО 12 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 740
В Азербайджане предупредили о прокате авто новичкам 12 ноября 12:36 (UTC+04), Общество 707
В Windows нашли способ узнать причину сбоя ПК 12 ноября 12:28 (UTC+04), Наука и технологии 664
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону 12 ноября 12:20 (UTC+04), Общество 1 056
В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП 12 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 064
Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО 12 ноября 12:09 (UTC+04), В мире 1 114
Vəsiqəsiz şəxslərə avtomobil verənlərə XƏBƏRDARLIQ 12 ноября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 084
Голубая мечеть: армяно-иранский тандем наступает на азербайджанское наследие 12 ноября 12:00 (UTC+04), Политика 6 130
Mediaya 68 milyon manat ayrılacaq 12 ноября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 024
Азербайджанские батутисты вышли в финал мирового турнира в Китае 12 ноября 11:49 (UTC+04), Спорт 667
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 11:44 (UTC+04), Туризм
В Ашхабаде прошел концерт мастеров искусств Азербайджана и Туркменистана ко Дню Победы - ФОТО 12 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 120
В мире стали разрабатывать ПДД для летающих машин 12 ноября 11:27 (UTC+04), Автоновости 685
Sabunçu və Abşeronda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb 12 ноября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 079
Обрушение здания в Нью-Йорке, есть погибшие - ВИДЕО 12 ноября 11:15 (UTC+04), В мире 1 195
Осенние краски Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ о повседневной жизни города 12 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 790
Саммит EPC 2028 в Азербайджане усилит взаимодействие ЕС с Южным Кавказом – Интервью с главой МИД Словакии 12 ноября 11:03 (UTC+04), Политика 6 496
Самые высокооплачиваемые сферы в Азербайджане - СПИСОК 12 ноября 10:59 (UTC+04), Экономика 6 039
В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки 12 ноября 10:54 (UTC+04), Общество 716
В Греции назвали причины поражения от "Нефтчи" в Кубке Европы ФИБА 12 ноября 10:50 (UTC+04), Спорт 668
Азербайджан готов сотрудничать с Турцией в рамках COP31 12 ноября 10:43 (UTC+04), Политика 1 158
Азербайджан намерен расширить сотрудничество с индийской Hinduja Group 12 ноября 10:37 (UTC+04), Экономика 1 124
Yeni Konstitusiyanın qəbulu Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır - Kamaləddin Qafarov 12 ноября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 072
Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе 12 ноября 10:29 (UTC+04), В мире 1 082
Настоящий мир необходимо заслужить: готова ли Армения к покаянию? - РАСКЛАД от юриста-международника 12 ноября 10:15 (UTC+04), Политика 9 183
Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО 12 ноября 10:09 (UTC+04), В мире 1 229
США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС 12 ноября 10:01 (UTC+04), В мире 1 114
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие и пострадавший - ВИДЕО 12 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 766
Audi прекратила производство модели с 32-летней историей 12 ноября 09:48 (UTC+04), Автоновости 703
Азербайджанская нефть выросла в цене 12 ноября 09:40 (UTC+04), Экономика 1 123
Azərbaycan dilinə yeni sözlər daxil ediləcək? – AMEA-dan açıqlama 12 ноября 09:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 153
Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО 12 ноября 09:29 (UTC+04), В мире 1 165
Официальные курсы валют в Азербайджане 12 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Совет директоров Nvidia намерен отстранить главу компании 12 ноября 09:03 (UTC+04), Наука и технологии 676
Гвардиола может возглавить сборную США 12 ноября 08:55 (UTC+04), Спорт 723
В Испании прошли массовые протесты - ВИДЕО 12 ноября 08:41 (UTC+04), В мире 1 200
В Нью-Йорке обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 12 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 195
Робот Atlas освоил новые трюки после установки колес - ВИДЕО 12 ноября 08:15 (UTC+04), Наука и технологии 746
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции - ФОТО 12 ноября 08:04 (UTC+04), Официальная хроника 24 503
Ереван снова столкнулся с реальностью: в отношениях с Анкарой Еревану не обойтись без Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 903
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 12 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В Баку планируют снести восемь зданий - ВИДЕО 12 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 2 445
У пяти методов продления жизни нашли общую особенность 12 ноября 05:48 (UTC+04), Медицина 909
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО 12 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 932
Ноутбуки на Windows могут перегреваться из-за одной настройки 12 ноября 02:29 (UTC+04), Наука и технологии 913
В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО 12 ноября 01:45 (UTC+04), Общество 1 076
Гороскоп на 12 ноября - Новые возможности и вызовы! 12 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 262
CENTCOM намерен пресечь поставки вооружений Ирану через Каспий - ВИДЕО 12 ноября 00:55 (UTC+04), В мире 1 422
В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО 12 ноября 00:41 (UTC+04), Общество 979
В Ираке создадут комиссии для расследования контрабанды нефти 12 ноября 00:28 (UTC+04), В мире 1 295
В Азербайджане отмечается День Конституции 12 ноября 00:05 (UTC+04), Общество 950
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО 12 ноября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 21 594
В Италии более 6 тыс. школ получили сообщения о минировании 11 ноября 23:43 (UTC+04), В мире 1 523
В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана 11 ноября 23:29 (UTC+04), В мире 1 304
Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении 11 ноября 23:15 (UTC+04), В мире 1 298
Новая дорога позволит жителям Абшерона объезжать Баку при выезде на магистрали - ВИДЕО 11 ноября 23:03 (UTC+04), Общество 1 366
Президент Ильхам Алиев на COP31: признание опыта Баку и новые перспективы 11 ноября 22:50 (UTC+04), Политика 6 395
Армения ратифицировала соглашение с США по TRIPP 11 ноября 22:45 (UTC+04), В мире 1 288
Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы 11 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 986
В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:30 (UTC+04), Общество 996
Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова 11 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 639
Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:15 (UTC+04), Общество 4 437
В "Доме Азербайджана" в Штутгарте состоялось мероприятие по случаю Дня Победы - ФОТО 11 ноября 22:10 (UTC+04), Культура 884
Умер посол РФ в США Александр Дарчиев 11 ноября 22:03 (UTC+04), В мире 1 352
Глава МЧС Азербайджана посетил посольство Польши после трагедии в Кракове - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 21:52 (UTC+04), Политика 1 331
Таиланд отложил введение нового сбора для иностранных туристов 11 ноября 21:51 (UTC+04), Туризм 832
Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты Королю Виллему-Александру - ФОТО 11 ноября 21:50 (UTC+04), Политика 1 405
В Баку пройдет Фестиваль франкоязычных фильмов 11 ноября 21:43 (UTC+04), Культура 897
Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ 11 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 287
В ЕС согласовали новые санкции против России 11 ноября 21:24 (UTC+04), В мире 1 312
Bakıda yeni söküntüyə görə 4000 manatdan kompensasiya verilir - VİDEO 11 ноября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 6 219
В Азербайджане осудили присвоение залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта 11 ноября 21:12 (UTC+04), Политика 1 328
От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС 11 ноября 21:01 (UTC+04), Политика 5 816
"Карабах" планирует два трансфера зимой 11 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 884
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО 11 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 5 753
Физики установили новый рекорд сверхнизких температур 11 ноября 20:38 (UTC+04), Это интересно 918
В Азербайджане стартует конкурс грантов для деятелей культуры 11 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 864
Dövlət Komitəsi Göy məscidin tarixi kimliyinin təhrif edilməsinə etiraz edib 11 ноября 20:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 264
Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории 11 ноября 20:06 (UTC+04), В мире 1 213
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 11 ноября 19:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 066
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана 11 ноября 19:40 (UTC+04), Спорт 792
Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни? 11 ноября 19:31 (UTC+04), Общество 883
Toyota возродила бренд мини-машин 11 ноября 19:14 (UTC+04), Автоновости 830
QMİ İrəvan Göy məscidində keçirilən tədbiri qətiyyətlə pisləyib 11 ноября 19:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 208
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" 11 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 854
Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии» 11 ноября 18:49 (UTC+04), Экономика 10 224
В Азербайджане предложили внедрить механизм "зеленого бюджета" 11 ноября 18:43 (UTC+04), Экономика 1 251
Армения лишена права голоса в ОДКБ 11 ноября 18:36 (UTC+04), В мире 1 313
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО 11 ноября 18:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 845
Все iPhone призвали срочно обновить 11 ноября 18:25 (UTC+04), Наука и технологии 873
Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 11 ноября 18:19 (UTC+04), В мире 1 249
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 11 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 316
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 11 ноября 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 444
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 11 ноября 18:05 (UTC+04), Спорт 872
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 864
Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:56 (UTC+04), Общество 1 353
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 11 ноября 17:48 (UTC+04), Общество 1 016
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 11 ноября 17:40 (UTC+04), В мире 1 278
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 11 ноября 17:32 (UTC+04), Общество 1 275
Еще новости