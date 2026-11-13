İnsan sevdiyi şəxsdən niyə birdən-birə soyuyur?
İnsan sevdiyi şəxsdən birdən-birə uzaqlaşsa da, bunun səbəbi çox vaxt uzun müddət yığılan narazılıqlar olur. Diqqətsizlik, həll olunmayan mübahisələr, qarşılanmayan emosional ehtiyaclar və özünü dəyərsiz hiss etmək münasibətdə yaxınlığı tədricən zəiflədə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bununla yanaşı, həddindən artıq nəzarət, şəxsi məkanın məhdudlaşdırılması, gözləntilərlə reallıq arasındakı fərq və başqa birinə maraq yaranması da hisslərin dəyişməsinə təsir göstərə bilər. İş problemləri, maddi çətinliklər, stress və psixoloji yorğunluq isə insanın partnyoruna qarşı əvvəlki diqqətini və sevgisini ifadə etmək istəyini azalda bilər.
Mütəxəssislərin yanaşmasına görə, münasibətdə soyuqluq hər zaman sevginin bitməsi demək deyil. Qarşılıqlı ünsiyyət, problemlərin açıq müzakirəsi və davranışların dəyişdirilməsi emosional yaxınlığın bərpasına kömək edə bilər. Bununla belə, uzaqlaşmanın səbəbini yalnız davranışlara əsasən müəyyənləşdirmək düzgün deyil. Ən sağlam yol qarşılıqlı hörmət çərçivəsində səmimi söhbət aparmaqdır.
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