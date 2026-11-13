https://news.day.az/azerinews/1874028.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhemlə görüşündən görüntülər paylaşılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb."
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhemlə görüşündən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb."
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