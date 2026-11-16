https://news.day.az/azerinews/1874629.html Azərbaycan millisi Andorra ilə qarşılaşacaq Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası bu gün beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə meydana çıxacaq. Day.Az xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma Andorra komandası ilə səfərdə qarşılaşacaq. Enkamp şəhərində baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Azərbaycan millisi Andorra ilə qarşılaşacaq
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası bu gün beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə meydana çıxacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma Andorra komandası ilə səfərdə qarşılaşacaq.
Enkamp şəhərində baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Görüşün baş hakimi ispaniyalı FIFA referisi Xose Luis Munuera olacaq.
Qeyd edək ki, bu, milli komandanın 2026-cı ildə son oyunu olacaq. Yığmanın kapitanı Emin Mahmudov bu görüşdən sonra Azərbaycan millisindəki karyerasını başa vuracaq.
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