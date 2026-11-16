https://news.day.az/azerinews/1874687.html Azərbaycan 2030-cu ildə 27-ci Ümumdünya Enerji Konqresinə ev sahibliyi edəcək Azərbaycan 2030-cu ildə 27-ci Ümumdünya Enerji Konqresinə (WPC Energy) ev sahibliyi edəcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan 2030-cu ildə 27-ci Ümumdünya Enerji Konqresinə ev sahibliyi edəcək
Azərbaycan 2030-cu ildə 27-ci Ümumdünya Enerji Konqresinə (WPC Energy) ev sahibliyi edəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Xəbər yenilənəcək
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