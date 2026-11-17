https://news.day.az/azerinews/1874827.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edilib - FOTO Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edilib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edilib - FOTO
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edilib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре