https://news.day.az/azerinews/1875139.html Avtomobillə motosiklet toqquşub, bir nəfər ölüb Bakının Yasamal rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə saat 10 radələrində Moskva prospekti 45 ünvanında, tunelin girişində qeydə alınıb. Qismət Qaçayevin idarə etdiyi "Toyota" markalı avtomobil Asif Ağaverdiyev Asifin idarə etdiyi "Dayun DY-156-ES" markalı motosikletlə toqquşub.
Avtomobillə motosiklet toqquşub, bir nəfər ölüb
Bakının Yasamal rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə saat 10 radələrində Moskva prospekti 45 ünvanında, tunelin girişində qeydə alınıb.
Qismət Qaçayevin idarə etdiyi "Toyota" markalı avtomobil Asif Ağaverdiyev Asifin idarə etdiyi "Dayun DY-156-ES" markalı motosikletlə toqquşub. Nəticədə motosiklet sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Yasamal Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
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