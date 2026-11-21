https://news.day.az/azerinews/1876116.html Mərkəzi Bank inzibati binası ilə bağlı tender elan edib Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 167 ünvanında yerləşən inzibati binası üçün bir illik texniki xidmətlərin satın alınması üçün tender elan edib. Tenderdə iştirak haqqı 1000 manatdır.
Mərkəzi Bank inzibati binası ilə bağlı tender elan edib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 167 ünvanında yerləşən inzibati binası üçün bir illik texniki xidmətlərin satın alınması üçün tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 1000 manatdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər təkliflərini 2026-cı il dekabrın 22-si saat 17:00-dan gec olmayaraq təqdim etməlidirlər. Tender zərfləri dekabrın 22-də saat 17:00-da (GMT+4) açılacaq.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 10 239 23 80.
Əlaqələndirici şəxs: Abdulla Böyükkişiyev.
Elektron poçt: [email protected]
Ünvan: AZ1014, Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 90.
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