https://news.day.az/azerinews/1876468.html Kürdəmirdə qəza - 4 nəfər xəsarət aldı Kürdəmirdə yol qəzası olub. Day.Az xəbər verir ki, rayonunun Şilyan kəndi ərazisində Göyçay şəhər sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Rəsul İsmayılovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobili idarəetməni itirərək aşırıb.
Kürdəmirdə qəza - 4 nəfər xəsarət aldı
Kürdəmirdə yol qəzası olub.
Day.Az xəbər verir ki, rayonunun Şilyan kəndi ərazisində Göyçay şəhər sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Rəsul İsmayılovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobili idarəetməni itirərək aşırıb.
Nəticədə sürücü və sərnişinləri- Göyçay şəhər sakinləri, 1993-cü il təvəllüdlü N.Məmmədov, 2002-ci il təvəllüdlü İ.Məmmədova və 2025-ci il təvəllüdlü L.Məmmədova xəsarət alıblar.
Fakt araşdırılır.
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