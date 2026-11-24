https://news.day.az/azerinews/1876684.html Əməkdar müəllim yol qəzasının qurbanı olub Əməkdar müəllim, şəhid Akif Abdullayevin həyat yoldaşı Gülnarə Abdullayeva avtomobil qəzası nəticəsində vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ETİHİ (Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı) Nəsimi Rayon Komitəsi məlumat yayıb.
Əməkdar müəllim yol qəzasının qurbanı olub
Əməkdar müəllim, şəhid Akif Abdullayevin həyat yoldaşı Gülnarə Abdullayeva avtomobil qəzası nəticəsində vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ETİHİ (Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı) Nəsimi Rayon Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Gülnarə Abdullayevanın vaxtsız vəfatı ailəsi, yaxınları və onu tanıyanlar üçün ağır itkidir.
Qeyd edək ki, Gülnarə Abdullayevanın həyat yoldaşı Akif Abdullayev 1993-cü ildə Füzuli rayonunun Horadiz kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.
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