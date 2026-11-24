https://news.day.az/azerinews/1876701.html 3-cü sinif şagirdi vəfat etdi Quba rayonunun Amsar kənd tam orta məktəbinin III sinif şagirdi Elgün Kərimov vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məktəbin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, azyaşlının vəfatı məktəb kollektivi və şagird yoldaşları arasında dərin kədər yaradıb.
3-cü sinif şagirdi vəfat etdi
Quba rayonunun Amsar kənd tam orta məktəbinin III sinif şagirdi Elgün Kərimov vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məktəbin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, azyaşlının vəfatı məktəb kollektivi və şagird yoldaşları arasında dərin kədər yaradıb.
Paylaşımda Elgün Kərimovun ailəsinə başsağlığı verilib, ona Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir dilənib.
Qeyd edək ki, uşağın ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.
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