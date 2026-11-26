https://news.day.az/azerinews/1877190.html Azərbaycan nefti bahalaşdı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,21 ABŞ dolları və ya 4,37 % artaraq 100,34 ABŞ dolları təşkil edib.
Azərbaycan nefti bahalaşdı
Azərbaycan nefti bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,21 ABŞ dolları və ya 4,37 % artaraq 100,34 ABŞ dolları təşkil edib.
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